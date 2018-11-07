Клетинский бор наконец-то определит свои границы

По мнению прокурора, отсутствие у бора границ может повлиять на принятие неправомерных решений о предоставлении земельных участков, об использовании данных земель с отступлением от установленных требований, повлечь неправомерное их занятие и использование.

Клетинский бор расположен на берегу Волги между Кимрами и Дубной. Несколько лет назад блогеры сообщали о незаконной вырубке этого леса. Он был признан особо охраняемой природной территорией в 1993 году, однако процедуру определения границ не довели до конца.

Согласно решению суда, у правительства области и регионального министерства природных ресурсов и экологии будет год, чтобы провести кадастровые работы по установлению границ бора.