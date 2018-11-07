Клетинский бор наконец-то определит свои границы

Центральный районный суд Твери удовлетворил иск Тверского межрайонного природоохранного прокурора, который требовал обязать чиновников установить границы особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного заказника "Бор Клетинский".
По мнению прокурора, отсутствие у бора границ может повлиять на принятие неправомерных решений о предоставлении земельных участков, об использовании данных земель с отступлением от установленных требований, повлечь неправомерное их занятие и использование.
Клетинский бор расположен на берегу Волги между Кимрами и Дубной. Несколько лет назад блогеры сообщали о незаконной вырубке этого леса. Он был признан особо охраняемой природной территорией в 1993 году, однако процедуру определения границ не довели до конца.
Согласно решению суда, у правительства области и регионального министерства природных ресурсов и экологии будет год, чтобы провести кадастровые работы по установлению границ бора.