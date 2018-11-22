Итоги розыгрыша "РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА НА ДВОИХ" от ресторана КАМЕЛОТ

Розыгрыш "РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА НА ДВОИХ" от ресторана КАМЕЛОТ, который проводили в октябре, прошел успешно. Спасибо Всем за проявленную активность и интерес!

Ресторан КАМЕЛОТ уже посетила супружеская пара, насладившаяся приятной атмосферой и блюдами от шефа. Напомним, что подарком в розыгрыше являлся романтический ужин из 3-х блюд и бутылочки игристого на двоих.

Так важно не забывать о своей второй половинке, проводить вместе время, поговорить по душам и, конечно же, вкусно поужинать в ресторане КАМЕЛОТ.