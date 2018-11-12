Инженеры экстра-класса для ОИЯИ: подготовка начинается

Уже сейчас сформирована базовая часть образовательной программы школы, есть договоренности с ведущими инженерными вузами страны о совместной образовательной деятельности. Ректор университета «Дубна», доктор физико-математических наук Дмитрий Владимирович Фурсаев дал интервью Еженедельнику ОИЯИ.

Задача, которую ставит ОИЯИ перед международной школой, — эксклюзивная подготовка инженеров-физиков для крупных проектов Института — таких как уже создаваемые установки — проект класса мегасайенс NICA, Фабрика сверхтяжелых элементов, а также для будущих перспективных направлений.

Мы понимаем, что ОИЯИ активно развивается и потребность в инженерно-технических кадрах высокого уровня будет только возрастать. Речь идет именно о наиболее талантливых, наиболее креативных инженерах, специалистах, которым будет под силу решение прорывных научно-технических задач. Именно им предстоит создавать и эксплуатировать крупные экспериментальные физические установки.

При создании Международной инженерной школы мы отталкиваемся от имеющегося опыта сотрудничества Института и нашего университета. Уже сейчас в ОИЯИ работают 7 базовых кафедр. В преподавательский состав входят более 100 ведущих сотрудников ОИЯИ, ученых мирового уровня. Ежегодно в лаборатории Института приходят около 30 выпускников университета!

Совместная работа над проектом школы началась около года назад. На данный момент получена поддержка со стороны Ученого совета и Комитета полномочных представителей правительств стран-участниц ОИЯИ, проект обсуждался на заседаниях НТС ОИЯИ. Сейчас школа создана как структурное подразделение университета. Функция университета — в подготовке концепции и содержания образовательной программы, подборе кадров, привлечении в качестве экспертов и участников ведущих инженерных вузов. В университете «Дубна» инженерная школа рассматривается как межкафедральный проект: в нее смогут поступить наиболее талантливые студенты разных кафедр инженерно-технического и естественно-научного профилей. В основном, это будут физики. Важно подчеркнуть, что, поступая в школу, они продолжат учиться на своих кафедрах, выполнять учебный план в рамках государственного стандарта. Инженерная школа будет давать им дополнительное образование в виде набора различных компетенций. Прежде всего, инженерных дисциплин, включая значительный объем практических работ, информационные технологии, необходимые для выполнения инженерных разработок. В рамках госстандарта надо будет изучать математику, физику и иностранные языки на более глубоком уровне. Таким образом, ребятам, поступившим в инженерную школу, придется очень много работать дополнительно. Оплаты за обучение в международной инженерной школе не предусмотрено. Более того, чтобы у студентов не было соблазна искать подработку на стороне, мы будем выплачивать повышенную стипендию, в 6-8 раз превышающую базовую.