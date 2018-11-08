И опять о пьянстве за рулем

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и, как следствие, становятся участниками и виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди. Эта минутная слабость может стоить кому-то жизни!

Статья 264 прим 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей,

наказывается штрафом в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.