Где будем отдыхать и лечить детей

По вопросу о выделении 24 млн ₽ на проектирование и благоустройство набережной Менделеева депутаты и администрация пришли к общему мнению. Реконструкции набережной быть!

По мнению жителей Большой Волги и поддержавшего их главу города М.Н. Данилова, для детской поликлиники в этом районе нужно отдельное здание.

Кроме этого, в будущем году начнут приводить в порядок Парк семейного отдыха на Большой Волге. О том какими элементами дополнится эта досугово-развлекательная территория и сколько потребуется на это средств можно узнать из видео сюжета с брифинга на Балдина-2.