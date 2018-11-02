Двое жителей Дубны получили награды Губернатора Московской области

«Мы традиционно встречаемся в доме правительства Московской области в преддверии Дня народного единства, чтобы отметить наградами тех, кто делает все, чтобы жизнь в Подмосковье и в нашей стране стала лучше. Все мы сходимся в желании сделать Россию сильной и независимой. Сегодня очень важно иметь общие идеи, объединяться, поддерживать друг друга и вместе радоваться победам. Наша цель - счастливое, здоровое, чистое Подмосковье, развитие каждого нашего муниципалитета, каждой нашей территории», - сказал Воробьев, открывая церемонию награждения.