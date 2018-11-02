Двое жителей Дубны получили награды Губернатора Московской области

В преддверии Дня народного единства губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды Российской Федерации выдающимся жителям региона, а также детям-героям.
«Мы традиционно встречаемся в доме правительства Московской области в преддверии Дня народного единства, чтобы отметить наградами тех, кто делает все, чтобы жизнь в Подмосковье и в нашей стране стала лучше. Все мы сходимся в желании сделать Россию сильной и независимой. Сегодня очень важно иметь общие идеи, объединяться, поддерживать друг друга и вместе радоваться победам. Наша цель - счастливое, здоровое, чистое Подмосковье, развитие каждого нашего муниципалитета, каждой нашей территории», - сказал Воробьев, открывая церемонию награждения.
Губернатор подчеркнул, что считает большой честью вручить заслуженные награды выдающимся людям Подмосковья.
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований городского округа Дубна Юлиан Будагов.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю английского языка средней общеобразовательной школы №9 Дубны Татьяне Лепешкиной.
«Очень важно, что в нашей жизни есть люди, с которых можно брать пример», - заключил Воробьев.