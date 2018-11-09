ДТП на автодороге Кимры-Клетино-Дубна. Видео

По предварительной информации 31-летний водитель «американца» пошел на обгон в тот момент, когда «японец» под управлением 62-летнего мужчины начал выполнять левый поворот.

Серьезно пострадал виновник ДТП. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и подозрением на перелом ребер мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.