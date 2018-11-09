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ДТП на автодороге Кимры-Клетино-Дубна. Видео

Новости     152     пт, 09.11.2018 - 14:52

Серьезная авария зарегистрирована в четверг, 8 ноября в Кимрском районе. На 11-м километре автодороги Кимры — Клетино — Дубна столкнулись Chevrolet Klan и Toyota Corolla. Обе машины следовали в попутном направлении.

По предварительной информации 31-летний водитель  «американца» пошел на обгон в тот момент, когда «японец» под управлением 62-летнего мужчины начал выполнять левый поворот.

Серьезно пострадал виновник ДТП. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и подозрением на перелом ребер мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

По материалам Тверских СМИ
Виктор Неф
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