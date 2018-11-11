Долгая и трудная дорога

Долгие годы понадобилось благоустроителям и ещё один месяц дорожникам, чтобы отремонтировать внутридворовые дороги и тротуары рядом с домом 3Б по ул. Энтузиастов.

Отныне асфальтовое покрытие проезжей части, тротуаров и дорожек сквера может служить примером содержания придомовых территорий не только для нашей страны, но и для некоторых т.н. цивилизованных стран.

Правда, жителям этого дома не позавидуешь. Им теперь денно и нощно придётся оберегать свою красоту. Ведь выбоины на советского ещё качества асфальте образовались не от его старости, а от трудов праведных коммунальных служб. То у них старую трубу прорвёт, то возникнет необходимость проложить новую, то трактора по каким-то непонятным причинам и без них начинают колесить по газонам и тротуарам…

Большая Волга много лет напоминает строительную площадку, на которой, похоже, со времён строительства канала им. Москвы никак не завершиться трудовая вахта. А людям надо просто жить, гулять во дворе с детьми, ходить по улицам. Как им на работу или в магазин лёгкой походкой прийтись в модной, современной обуви по тому, что ещё совсем недавно у нас называлось тротуаром? Ни о какой летящей походке и речи быть не могло. А ходить было надо. Поэтому люди ходили и падали. Вставали и снова упорно шли к своей цели. Сегодня совсем другое дело.

Благоустройство двора дома 3Б по улице Энтузиастов практически закончено. Осталось довести до ума покрытие детской площадки, заново установить вывороченные благоустроителями урны для мусора, вернуть на место убранные от подъездов цветочницы, установить лавочки и озеленить всю придомовую территорию, включая клумбу сквера.