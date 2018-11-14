Деловой визит японских бизнесменов в Дубну

Президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров, встретив делегацию на въезде у город, приветствовал гостей и отметил, что их визит проходит в год Японии в России. Коротко рассказав гостям о Дубне, он подчеркнул, что Дубна является международным научным центром и городом с высокотехнологичными предприятиями, с чем в рамках однодневной программы палата и постарается познакомить гостей.

Знакомство японских бизнесменов с научной Дубной проходило в Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Обстоятельную и интересную презентацию ОИЯИ, лабораторий института, его научных направлений и достижений провел начальник отдела международных связей ОИЯИ Дмитрий Каманин. Он также подробно рассказал о международных научных связях института и опыте совместной работы ученых разных стран, включая Японию.

С деятельностью Лаборатории информационных технологий гостей познакомила заместитель директора лаборатории Татьяна Стриж. Она рассказала об истории создания лаборатории, организации информационного обеспечения теоретических и экспериментальных исследований института, участии в российских и международных программах, а также о достижениях в области развития информационных технологий в институте. После презентации Татьяна Александровна провела экскурсию для гостей по современному вычислительному комплексу института, ярко продемонстрировав высокий уровень технического оснащения центра, а также показав эволюцию развития информационных технологий от «метрового» жесткого диска до суперкомпьютера, названного именем первого директора лаборатории Николая Николаевича Говоруна.

Вторая половина дня делового визита была посвящена знакомству с деятельностью особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». Началась оно с экскурсии сначала по производственным объектам компаний-резидентов на правобережном участке ОЭЗ (так называемой новой промышленной зоны), а затем на левобережной площадке, которую провел заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков.

По окончании экскурсий и демонстрации объектов компаний-резидентов в Конгресс-центре у интерактивного макета особой экономической зоны состоялась встреча, в ходе которой японским бизнесменам была представлена информация по условиям размещения компаний-резидентов на территории ОЭЗ и предоставляемым им льготам и преференциям, а также о возможности аренды строящихся производственных площадей. Петр Пермяков также рассказал о созданной инфраструктуре ОЭЗ и планах по ее дальнейшему развитию, отметил важную роль поддержки ведущейся на территории ОЭЗ деятельности правительством Московской области.

В завершении программы пребывания в Дубне японские бизнесмены получили возможность познакомиться с деятельностью двух компаний-резидентов ООО «Нордавинд-Дубна» и ООО «Межотраслевое бюро автоматизации», входящих в группу компаний «Нордавинд» и являющихся членами ТПП г.Дубны. Гостям были представлены три проекта компаний. Один из них - Prover разработан на основе блокчейна и подтверждает подлинность любого видео, снятого камерой смартфона. Сегодня эта технология применима в любой отрасли, где необходима уверенность в подлинности события, снятого на видео. Второй проект медицинский, направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. ECG Dongle представляет собой устройство в виде флешки, которая позволяет просто и точно получить данные о работе сердца с помощью мобильного приложения и облачного сервиса «КардиоОблако», отправить их кардиологу и быстро узнать его мнение о состоянии сердечно-сосудистой системы. Работа устройства была продемонстрирована на одном из стажеров. Еще один проект - блокчейн игру X-Game представил Иван Свирин, генеральный директор ООО «Межотраслевое бюро автоматизации».