Через 5 лет они могут стать специалистами ОЭЗ «Дубна»

Встреча в особой экономической зоне «Дубна» проходила в рамках соглашения о сотрудничестве, которое Управляющая компания ОЭЗ и кафедра государственного и муниципального управления университета «Дубна» подписали чуть более года назад. Оно предусматривает тесное взаимодействие с предприятиями компаний-резидентов, реальной экономикой, практику и «живое» общение. Именно так соглашение реализуется на деле. За это время многие студенты участвовали в деловых играх, писали дипломы в тематике проектов резидентов, кто-то после прохождения стажировки уже трудоустроился, а совместный субботник продемонстрировал, что можно не только дружно благоустраивать территорию ОЭЗ, но ближе познакомиться друг с другом, найти общие темы для беседы и даже вместе станцевать на площадке перед Конгресс-центром.

- ОЭЗ «Дубна» с современными производствами ее резидентов для нашей кафедры является стратегическим партнером, - говорит заведующий кафедрой Сергей Дзюба. - Мы готовим специалистов широкого профиля – муниципальное управление и бизнес. Особая экономическая зона отличный пример государственно-частного партнерства. Государство вложило средства в инфраструктуру, а теперь предприниматели реализуют здесь свои проекты на комфортных для себя условиях, пользуясь налоговыми льготами и другими преференциями. Для ребят важно увидеть это своими глазами, больше узнать о том, какие проекты претворяются в жизнь, понять, что здесь находятся их потенциальные работодатели в будущем. Поэтому такие встречи очень важны.

Первое выступление перед студентами стало символичным. Александр Волков тоже закончил государственный университет «Дубна». Начинал работать в администрации наукограда ведущим экономистом, затем начальником отдела бюджетной и налоговой политики, а теперь заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по экономике и финансам. Студентов впечатлила не только наглядная демонстрация карьерного роста выпускника вуза, но и его рассказ об основных направлениях деятельности Управляющей компании. Это такие значимые блоки в реализации всего федерального проекта, как обеспечение строительства объектов инфраструктуры и привлечение компаний-резидентов. Кроме того, Управляющая компания активно развивает и свои коммерческие направления – это предоставление в аренду резидентам офисных помещений, оказание комплекса гостиничных услуг и услуг в рамках регулируемых видов деятельности, связанных с передачей энергоресурсов, содержит и обслуживает дорожную и таможенную инфраструктуру особой экономической зоны.

Об одном из самых важных направлений в деятельности Управляющей компании рассказал начальник отдела по привлечению резидентов АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов. Это поиск и привлечение наукоемких предприятий и организаций, а также дальнейшее взаимодействие с ними уже в статусе резидентов особой экономической зоны. О привлекательности одной из лучших ОЭЗ в России, действующих на территории льготах и преференциях, ключевых показателях эффективности зоны, этапах получения статуса резидента и многом другом первокурсники узнали не только из этого рассказа. Они также посмотрели небольшой презентационный фильм об ОЭЗ, побывали на выставке инновационных проектов резидентов и в компании «Нордавинд-Дубна», где их встретил и ответил на все вопросы заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками Михаил Седых.

Это одна из немногих компаний, предпочитающая в своей кадровой политике такое направление, как «выращивание сотрудников». Одно дело – теория, знания, которые даются в университете, другое – практические навыки непосредственно в процессе работы. Поэтому резидент «Нордавинд-Дубна» всегда открыт для практики школьников, студентов и подобных экскурсий. Из рассказа Михаила Седых первокурсники узнали об уникальных не только для отечественного, но и для мирового рынка решениях в сфере безопасности, телемедицины и технологии блокчейн. Эти решения и продукция дубненского инвестора представлены уже более чем в ста странах мира. Цифра впечатляет. По сравнению с ней 5 лет – а именно столько осталось этим студентам до окончания вуза – совсем немного для того, чтобы прийти в эту или другие компании резидентов, в которых всегда рады грамотным специалистам.