Бюджет, тарифы, медицина…

Очередное заседание Совета депутатов 29 ноября началось с праздничной ноты: в этот день в Дубне открылось движение по новому мосту через Волгу. Глава городского округа Максим Данилов поздравил всех со знаменательным событием и поблагодарил депутатов за активное содействие в реализации этого масштабного проекта.

В рабочем порядке были рассмотрены все вопросы повестки дня. Депутаты приняли за основу проект решения «О бюджете города Дубны на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с намерением в ближайшие две недели обсудить все поступившие предложения и принять главный финансовый документ в середине декабря.

Получили одобрение Совета и многочисленные корректировки в бюджет 2018 года по доходной и расходной части, но с пожеланием к исполнительной власти вносить поправки своевременно, не накапливая их в таком количестве на конец года.

Депутаты утвердили два Положения: об организации и проведении публичных и общественных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Определили перечень мест для проведения ярмарок (с уточнением, что Администрация г.о. Дубна гарантированно учтет мнение жителей дома 3 по ул. Попова при обустройстве временной торговой площадки в Парке семейного отдыха).

Совет депутатов обсудил предложение главы городского округа о повышении предельного индекса при оплате коммунальных услуг ввиду того, что действующие нормативы не покрывают фактических затрат трех ресурсоснабжающих организаций Дубны. «Энергия-Тензор», ОГЭ ОИЯИ и ПТО ГХ предоставили экономические расчеты, из которых следует, что предприятия терпят значительные убытки и могут оказаться на грани банкротства.

Чтобы не ставить под удар систему жизнеобеспечения города, большинством голосов депутаты поддержали инициативу главы городского округа и ресурсоснабжающих организаций. Обращение Совета будет направлено губернатору региона, а сотрудникам администрации рекомендовано провести в ближайшее время брифинг для журналистов и дать разъяснения о необходимости увеличения предельного (максимального) индекса в этом секторе ЖКХ.

Коллеги одобрили кандидатуру Михаила Подлесного на пост председателя недавно созданной постоянной депутатской комиссии по контролю за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. В ее состав также вошли председатели всех постоянных депутатских комиссий: Сергей Дзюба, Павел Насонов, Валерий Николаев, Андрей Тамонов, Евгений Углов, Виль Урманов, Нина Халяпина, а также председатель Совета депутатов Сергей Куликов.

Главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов рассказал коллегам по депутатскому корпусу о перспективах в медицинской сфере. 29 ноября в Дубну приезжал министр здравоохранения Московской области. Дмитрий Матвеев назначен на эту должность в сентябре и впервые посетил наукоград, где ознакомился с работой поликлиник и стационара. В ходе визита министр принял решение о включении городского округа Дубна в пилотный проект «Добрая поликлиника» для улучшения условий труда врачей и медперсонала и повышения качества обслуживания жителей.

– Обсуждались также возможность и целесообразность централизации лабораторий, развитие сосудистого центра и хирургической службы. Речь, в частности, шла о так называемой хирургии короткого пребывания, поскольку возможности современной медицины позволяют выполнять многие операции всего за один день, без госпитализации пациента. Договорились, что мы подготовим свои предложения по этим направлениям, а затем согласуем с региональным минздравом конкретные шаги по их реализации, – пояснил Алексей Валентинович.

Совет депутатов городского округа Дубна