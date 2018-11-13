В первом испытательном запуске беспилотного варианта, созданный по программе "Энергия - Буран" ракетоноситель "Энергия" за 476 секунд доставил "Буран" на высоту около 150 км. После отделения корабля от ракетоносителя, был осуществлен двухкратный запуск его двигателей, что обеспечило необходимый прирост скорости до достижения первой космической и выход на опорную круговую орбиту - 250 км. Дважды облетев планету, корабль успешно совершил посадку там же на Байконуре.

205 минут полета корабля "Буран" стали оглушительной сенсацией. И главное - посадка. Впервые в мире советский челнок приземлился в автоматическом режиме. Американские челноки этому так и не научились: садились только в ручном режиме.

Разработка "Бурана" продолжалась более 10 лет. При разработке использовалась информация по американскому «Спейс Шаттлу», публиковавшаяся, в основном, в открытой печати США, при этом многое копировалось, включая его внешнюю и внутреннюю компоновку.

Всего по программе "Энергия-Буран" было построено три летных корабля (третий не достроен), заложены еще два (задел по которым после закрытия программы был уничтожен), и девять технологических макетов в различной комплектации для проведения различных испытаний.

Специально для транспортировки «Бурана» был создан самый большой в мире самолет – Ан-225 «Мрия».

Программу закрыли, но, объективно, тогда в мире не существовало полезной нагрузки (30 тонн) ни для ракетоносителя, ни для корабля - в грузовом отсеке можно было разместить всю станцию "Мир". А стоимость только одного пуска примерно равнялась стоимости ракетного крейсера класса «Слава».