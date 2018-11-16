Блокировка карт «Стрелка» с льготной тарификацией

В соответствии с разделом 11.3.2 Постановления Правительства МО от 10.09.2014 № 727/36. «единая транспортная карта «льготная» действительна на период предоставления Пользователю мер социальной поддержки». В случае выдачи социальной карты жителя Московской области пользователю, имеющему карту «Стрелка» льготная, карта «Стрелка» льготная блокируется.

Карта «Стрелка» льготная (желтая) предназначена лицам, не имеющим социальную карту жителя Московской области, но получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, имеющие место жительства в Московской области, имеющим доход выше удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Московской области, за исключением лиц, находящихся на государственной гражданской и муниципальной службе.

Напомним, что карты «Стрелка» льготной тарификации введены в обращение в январе 2016 года. С начала года по всем льготным картам «Стрелка» в автобусах ГУП МО «Мострансавто» совершено свыше 28 млн. поездок. Для получения льготной карты необходимо подать заявление через региональный портал государственных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).