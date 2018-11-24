Библиотека Левобережья в доме-интернате "Березка"

Библиотерапия, как выяснилось, довольно сильно воздействует на человека, устраняет последствия депрессии, отрицательные эмоции. В свое время это хорошо поняли сотрудники муниципальной библиотеки Левобережья, для которых регулярные визиты в Дубненский дом-интернат «Рождественский» стали постоянным добровольным делом.

С некоторых пор география таких посещений расширилась. 20 ноября сотрудники библиотеки Левобережья вместе с волонтерами посетили дом-интернат «Березка», расположенный в п.г.т. Вербилки. Для постояльцев этого интерната была подготовлена интересная программа о жизни и творчестве великого русского поэта Сергея Есенина.

В начале встречи, присутствующие познакомились с биографией поэта, узнали немало интересных фактов из его жизни – например, то, что Есенин с детства считал, что станет известным российским поэтом. Или то, что Есенин и Маяковский хоть на публике и показывали пренебрежение друг к другу, но на самом деле каждый восхищался талантом своего оппонента. Перед смертью Есенин провел месяц в психиатрической клинике, а в то время его разыскивали представители советской власти. Сына поэта с именем Юрий расстреляли по обвинению в покушении на Сталина.

Постояльцы интерната с интересом слушали стихи любимого поэта, которые, конечно же, многие знали наизусть «Гей ты, Русь, моя родня!», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Пускай ты выпита другим», «Отговорила роща золотая», «Письмо к женщине». Особенно ярко звучали есенинские строки в музыкальном исполнении. Приехавшие на встречу с сотрудниками библиотеки волонтеры – Наталья Букварева и Галина Аксенова в ярких русских народных костюмах исполнили песню на слова Сергея Есенина.

Выступление гостей настолько воодушевило постояльцев дома-интерната, что в завершении программы некоторые из них осмелились, что говорится «на публику», прочесть свои любимые стихи. А потом была дискуссия. О значении книги в жизни человек. О ее роли в воспитании молодежи. Дискуссия возникла стихийно, а это значит, что визит сотрудников Дубненской библиотеки в дом-интернат «Березка» не прошел даром.