Аудит с высокой оценкой

Приборный завод получил право на заключение контракта по изготовлению систем противопожарной защиты для энергоблоков №1 и №2 атомной электростанции в Бангладеш. Это стало возможным после проведенного 26-27 ноября 2018 года внешнего аудита на соответствие продукции предприятия требованиям МАГАТЭ и международным стандартам в области использования атомной энергии. Проверяющая организация – АО «Русатом Автоматизированные системы управления» – вынесла положительный вердикт.

По словам начальника отдела систем менеджмента АО «ТЕНЗОР» Сергея Копылова, в процессе аудита оценивалась результативность функционирования действующей на заводе системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015.

– Проверялись конструкторская и технологическая службы, служба управления персоналом, отдел логистики, механическое и комплексное сборочное производства, отдел технического контроля, метрологическая служба, – пояснил Сергей Иванович. – Наш итоговый результат – 98 баллов из 100 возможных, притом что минимальный проходной балл – 67.

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Руппур» Российская Федерация и Народная Республика Бангладеш заключили в 2011 году. Первый камень на стройплощадке был заложен осенью 2013 года. В настоящее время осуществляется строительство энергоблоков №1 и №2.

Приборный завод «ТЕНЗОР», отметивший в этом году две юбилейные даты: 50 лет с момента образования и 45 лет с начала производственной деятельности – имеет богатый опыт сотрудничества с российскими и зарубежными АЭС. Высокотехнологичные, наукоемкие изделия, создаваемые на приборном заводе в Дубне, выигрывают в ценовой конкуренции при стабильно хорошем качестве.