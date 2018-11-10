10 ноября - 130 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева

Андрей Николаевич Туполев, один из крупнейших авиационных конструкторов XX века, родился 10 ноября 1888 года (по новому стилю) под городом Кимры.

В 1908 году поступил в Императорское Московское техническое училище. В 1916-1918 годах Туполев работал в первом в России авиационном расчетном бюро, вместе с Жуковским формировал Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

В октябре 1922 года по предложению Госпромцветмета при ЦАГИ организовали Комиссию по постройке цельнометаллических самолетов. Председателем Комиссии был назначен Туполев, отвечавший за общее руководство работами. Это событие можно считать отправной точкой отсчета истории будущего всемирно известного ОКБ, которое разработало самолеты, в том числе и производимые в Ульяновске на УАПК.

В 20-30 годы под руководством Туполева были созданы прорывные машины как военного, так и гражданского назначения. Советские военно-воздушные силы и гражданский флот пополнились целым рядом самолетов АНТ: АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3), АНТ-20, АНТ-35. Успехи Андрея Туполева в конструировании самолетов позволили ему в 1936 году стать первым заместителем начальника и главным инженером Главного управления авиационной промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности.

21 октября 1937 года Туполев был арестован по ложному обвинению во вредительстве и шпионаже и приговорен к 15 годам лишения свободы. Находясь в заключении, работал в специальном ЦКБ-29 («Особое техническое бюро НКВД СССР»), которое состояло из авиаконструкторов, также как и он, попавших в круговорот тотальных репрессий. С началом войны, 21 июля 1941 года, Туполев был досрочно освобожден из заключения и вскоре вместе с коллективами КБ и ЦКБ-29 был эвакуирован в Омск, где для производства самолета «103» (Ту-2) был выделен недостроенный авиасборочный завод. На фронтах Великой Отечественной войны были задействованы 11 типов самолетов и торпедных катеров Туполева. В 1943 году он вернулся в Москву и был назначен главным конструктором и ответственным руководителем завода № 156, где была развернута главная база ОКБ Туполева.

В тяжелое послевоенное время разработка стратегического бомбардировщика, способного нести атомную бомбу, была доверена именно туполевскому ОКБ. Проект самолета, получившего обозначение Ту-4, был успешно реализован и стал платформой для многочисленных модификаций, вставших на вооружение отечественных ВВС на долгие годы. Под руководством конструктора был разработан и внедрен целый ряд высококлассных бомбардировщиков «Ту», заложены основы программ модификаций Ту-95 и Ту-22, а также создания многорежимного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 – самолетов, которые сегодня стоят на вооружении отечественных ВВС и составляют один из компонентов ядерной триады российской армии.

Помимо работ по военной тематике он внес колоссальный вклад в развитие гражданской авиации, снабдив отечественные и международные авиалинии массовыми и надежными самолетами Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-144, Ту-134 и Ту-154. Под руководством Туполева начинались поиски возможностей для создания новых типов магистральных пассажирских самолетов, которые привели к появлению современных машин Ту-204/214 и Ту-334. Самолеты туполевского ОКБ обеспечили до 75% рейсов советской и российской гражданской авиации.

Заслуги Андрея Туполева отмечены почетнейшими отечественными и иностранными званиями, орденами, медалями. Всего под руководством выдающегося конструктора спроектировано свыше 200 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов.

Андрей Николаевич скончался 23 декабря 1972 года в Москве.