Задержана похитительница сумок

Сотрудниками полиции ОМВД России по г.о. Дубна задержана 30-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении кражи, сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница, находясь в помещении торгового центра, воспользовалась отсутствием продавца на рабочем месте, повредила стекло витрины и похитила две женские сумки, а также средства по уходу за волосами. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска ОМВД правонарушительница была установлена и задержана», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленницы.