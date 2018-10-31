Я был когда-то странной игрушкой безымянной...

Несмотря на свои особенности и ограничения, дети остаются детьми. Просто эти дети немного больше нуждаются в заботе и внимании. Они тоже любят игрушки, мультфильмы, любят читать книги, с интересом познают мир.

26 октября на встречу с ребятами пришёл необычный гость - улыбчивый и мягкий Чебурашка. Дети сразу отгадали загадку об этом милом зверьке неизвестной породы. Правда, поскольку он - кукла, рассказать свою историю и историю мультипликации он попросил заведующую детским отделом Викторию Борисовну Закинян.

Ребята увлечённо слушали, как появилась мультипликация, как рождаются мультфильмы. Слайды презентации приоткрыли таинственный занавес и помогли совершить виртуальную экскурсию на студию «Союзмультфильм».

Оказалось, что история мультипликации или анимации, как её чаще называют на Западе, уходит корнями к наскальным рисункам, сделанным первобытными людьми. Картинки, словно плясали, в отсветах пламени костра.

Дети узнали об основоположнике и разработчике технологии производства уже полнометражных анимационных фильмов Уолте Диснее. Как выяснилось, все мультфильмы делятся на две большие группы: рисованные и кукольные. Ребята оценили труд художников-мультипликаторов и мастеров-кукольников, создающих мультперсонажей. Но самым главным на съёмках, как и в кино, в мультипликации является режиссёр. Что будут снимать зависит от писателя-сценариста. Все эти творческие профессии не только интересные, но чрезвычайно ответственные за воспитание понимания добра и красоты у зрителей, за наше хорошее настроение.

Мальчики и девочки с интересом слушали историю Чебурашки, познакомились с его «папами»: писателем Эдуардом Успенским, режиссёром мультфильмов Романом Кочаном и художником Леонидом Шварцманом. Они с удивлением узнали, что их любимец имел реального прототипа из детства писателя, как и крокодил Гена, и изначально выглядел иначе. Им рассказали о происхождении самого имени «чебурашка».

Мы не могли обойтись без показа мультфильма, вернее отрывка из него, про Чебурашку и крокодила Гену. Внимание ребят было обращено на выставку книг Эдуарда Успенского и продолжение литературной истории про приключения Чебурашки и его друзей.

Настоящий восторг юных зрителей вызвал видеоролик, показывающий, как сейчас снимаются мультфильмы с применением компьютерных технологий. Но чудеса анимации доступны, пусть и не в такой степени, и самим детям. Виктория Борисовна наглядно показала, как можно сделать самим свой коротенький рисованный мультик на бумажной ленте. Дети увидели, в чём секрет движения рисованных мультипликационных персонажей.

В завершение встречи состоялась фотосессия с Чебурашкой. Желающих запечатлеться с любимым героем было много.

Надеемся, что такие тёплые встречи станут доброй традицией. Мы всегда рады гостям.