Взвешенные решения

Два сложных вопроса по корректировке местного бюджета обсуждались 10 октября на внеочередном заседании Совета депутатов г.о. Дубна. Исполнительная власть (администрация городского округа) предложила представительной (депутатскому корпусу) увеличить расходы на уличное освещение и выделить средства на разработку проекта по благоустройству набережной.

Вынесению этих вопросов на заседание Совета депутатов предшествовало многократное их обсуждение на депутатских комиссиях и в территориальных группах. И хотя у сотрудников городской администрации не раз запрашивалась дополнительная информация, она не была исчерпывающей и однозначной, приходила в последний момент, что значительно усложнило процесс принятия решений по бюджетному финансированию.

Тем не менее по первой теме удалось прийти к единому мнению: за дополнительное выделение 4,8 млн рублей на освещение городских улиц Совет депутатов проголосовал единогласно.

– Оставлять город в темноте в ночное время мы не имеем права. Но хотелось бы получить полное документальное обоснование: почему запланированных в бюджете денег не хватает до конца года, хотя ведется модернизация системы освещения, устанавливаются светодиодные, энергосберегающие светильники, – отметил Валерий Николаев. – Как председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству я в ближайшее время направлю официальный запрос по этому поводу в управление ЖКХ и транспорта администрации.

Куда более значительная сумма из муниципальной казны на разработку проекта по благоустройству набережной вызвала горячую и временами довольно напряженную дискуссию. Процедура по определению подрядчика уже запущена; при подготовке конкурсной документации сотрудники администрации оценили эти работы в 24 миллиона рублей.

Администрацией города уже проделана большая и кропотливая работа, выигран Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Ожидается, что Дубна как победитель конкурса получит 100 млн рублей из федерального бюджета через областной. Но удастся ли городу собрать всю сумму на реконструкцию первой очереди набережной (по разным оценкам, это может быть и 260 миллионов и даже больше, не говоря уже о реализации всего проекта, на который потребуется более 400 миллионов рублей), при том что выполнить работы по реализации проекта благоустройства по первой очереди и расплатиться за это необходимо будет всего за год – до конца 2019-го. Не окажется ли так, что при невыполнении условий конкурса город потратит 24 миллиона на проект из собственных средств, но не получит 100 миллионов и, не завершив работы на набережной, еще и останется должен подрядчикам?

Проект заказывается в первую очередь для Менделеевской набережной – исторического места в Институтской части Дубны, а также для других участков береговой линии в черте наукограда – на перспективу. Но из технического задания (ТЗ) не ясно, каких масштабных перемен можно ожидать в результате благоустройства. И главная интрига: сумеет ли городское сообщество как-то влиять на ситуацию в процессе определения будущего облика прибрежной территории? Сомнения депутатов разделяют и жители Дубны, пришедшие на заседание (все желающие получили слово).

Также депутаты сочли необходимым создать временную рабочую группу при Совете для улучшения взаимодействия с органами власти и повышения эффективности использования бюджетных средств, выделенных на муниципальную программу формирования современной городской среды. Ее состав будет определен в ближайшее время и утвержден на очередном заседании Совета в конце октября.