Внимание! Все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, бесплатны

Управление Пенсионного фонда г. Дубны сообщает, что при обращении в клиентскую службу Управления, специалисты регистрируют соответствующее обращение в программно-техническом комплексе, в результате чего заявление на государственную услугу, предоставляемую Пенсионным фондом, формируется автоматически. Заявителю необходимо лишь проверить внесенные данные и подписать данное заявление.

Граждане, которые обращаются в клиентские службы с заявлениями, составленными юристами, сожалеют, что потратили немалые деньги и не обратились в Пенсионный фонд до заключения договора с организациями, оказывающими юридические услуги, т.к. подготовленные заявления оказываются, по сути, не нужными.

Управление Пенсионного фонда убедительно напоминает гражданам, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, бесплатны!

Если пенсионеру поступают предложения по оказанию юридической помощи в решении пенсионных вопросов, настоятельно рекомендуем сначала обратиться в Управление пенсионного фонда по адресу: г. Дубна ул. Центральная д. 15.

Телефон для справок в Управлении: +7 (496) 212-48-77.