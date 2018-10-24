Внесены изменения в Правила возврата водительского удостоверения

В частности, пункт 2 Правил возврата дополнен положениями, в соответствии с которыми изъятое водительское удостоверение возвращается лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами, по истечению срока лишения этого права, в том числе при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации об уплате в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения либо представлении указанным лицом документов, свидетельствующих об уплате таких административных штрафов.

Тем самым Правила возврата водительского удостоверения приводятся в соответствие с положением части 4.1 статьи 32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Порядок исполнения постановления о лишении специального права»).

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, принятое постановление Правительства Российской Федерации направлено на устранение правовых пробелов и не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.