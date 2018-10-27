В ОЭЗ «Дубна» молодых ученых стран СНГ познакомили с реальными инновациями

Помимо лекций по актуальным направлениям, практических занятий, конкурса докладчиков и посещения лабораторий Объединенного института ядерных исследований, в программе 9-й Международной молодежной научной школы «Приборы и методы экспериментальной ядерной физики. Электроника и автоматика экспериментальных установок» была традиционно запланирована экскурсия в особую экономическую зону «Дубна». Начальник отдела по привлечению резидентов АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов провел молодых ученых по выставке проектов резидентов, подробно рассказал о тех, которые привлекли большее внимание, а также о преференциях территории. Как всегда, знакомство с новыми технологиями инвесторов произвело на участников школы самое глубокое впечатление.

Дмитрий Билан приехал в Дубну из столицы Молдавии. Он работает в институте химии, где занимается синтезом органических веществ, которые потенциально могут обладать биологической активностью. В особой экономической зоне впервые:

- Я вижу безусловную заслугу ОЭЗ в том, что она способствует внедрению на территории России технологических новинок и развитию инновационного потенциала. Как химику-органику мне интересны компании биомедицинского кластера, такие как «Дубна-Биофарм», «Акванова Рус», другие предприятия, которые реализуют свои проекты в данной сфере.

А вот старший научный сотрудник Национальной лаборатории коллективного пользования Жулдыз Сагдолдина считает, что таких площадок, где для развития бизнеса созданы все условия, в стране не так много:

- Здесь достаточно хорошие условия и для реализации проектов, и для того, чтобы в них активно участвовали молодые ученые. Большой плюс особой экономической зоны в ее территориальном расположении - близко от международного научного центра ОИЯИ, что дает потенциальные возможности для сотрудничества. Интересно все, особенно – предприятия, изготавливающие детекторы обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков, радиотерапевтическую технику, использующие композитные материалы.

Девятая молодежная школа организована Международным инновационным центром нанотехнологий СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ и Объединенного института ядерных исследований. Школа продолжит свою работу до 28 октября.