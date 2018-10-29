Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. - Фелиция Жанлис

Сергей Алексеевич - автор книг «Ты и я», «Канал 1937-2007», «Обратная сторона Дубны», «Чего-нибудь и прочее», «Текущее время», «В манере шалостей невинных». Участник 10 литературных альманахов. Печатался в журналах и газетах «Южная Пальмира» (Одесса), «Подмосковный летописец», «Аргументы и факты», «Поиск», «Российский колокол» и др. Сотрудник и автор статей в печатных изданиях Дубны, Кимр, Калязина, Москвы. Победитель III творческого конкурса журналистов в номинации «Власть и общество», обладатель Гран-при Каблуковских литературных встреч, номинант Московской областной премии им. Роберта Рождественского.

Проза Сергея Гора и его поэтические произведения – стихи, пародии, четверостишия прозвучали в исполнении Сталины Папазовой, Ирины Алексеевой, Ольги Аникиной, участников творческой мастерской «Улыбка» (рук. К. Аствацатурова). А Сергей Алексеевич рассказал немного о себе и ответил на вопросы.

В завершение встречи Сергей Гор сердечно поблагодарил участников импровизированного концерта, коллектив библиотеки и читателей.