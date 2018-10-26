В Конаково школьник угрожал повторить керченскую трагедию

В результате оперативно-разыскных мероприятий была своевременно получена оперативная информация о том, что один из учащихся 11-го класса гимназии в городе Конаково публикует на своих страницах в социальных сетях фотографии, содержащие сцены насилия и фотографии с оружием, кроме того, подросток предлагал другим подписчикам социальных сетей совершить совместную массовую акцию насилия, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

16-летнего подростка доставили в полицию для разбирательства, там у него изъяли мобильные телефоны. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Между тем в управлении образования администрации Конаковского района после случившегося в школах ввели «повышенный режим внимания». По словам учеников школы, в которой учится подросток, теперь детей с уроков отпускают по служебным запискам и ставят в известность об этом родителей.