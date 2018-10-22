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В Дубне полицейские провели акцию «Я за мир во всем мире»

Общественный порядок     8     пн, 22.10.2018 - 12:01

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели профилактическую беседу, приуроченную к международному Дню толерантности «Я за мир во всём мире», с учащимися гимназии №6.

С целью формирования устойчивой жизненной позиции, не допускающей в поведении экстремистских проявлений, асоциального поведения, информирования детей о правилах безопасного поведения, стражи порядка встретились с детьми в городской библиотеке семейного чтения.

Сотрудники Отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о видах правонарушений, об ответственности, которая предусмотрена за их совершение, поговорили о необходимых мерах безопасности в быту, напомнили о правилах личной безопасности на улице, действиях при обнаружении подозрительных предметов.

В завершение мероприятия сотрудники полиции пожелали ребятам хорошего учебного года, рекомендовали быть осторожными и внимательными, соблюдать правила личной безопасности.

ОМВД
94 766
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОМВД
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