В Дубне полицейские провели акцию «Я за мир во всем мире»

С целью формирования устойчивой жизненной позиции, не допускающей в поведении экстремистских проявлений, асоциального поведения, информирования детей о правилах безопасного поведения, стражи порядка встретились с детьми в городской библиотеке семейного чтения.

Сотрудники Отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о видах правонарушений, об ответственности, которая предусмотрена за их совершение, поговорили о необходимых мерах безопасности в быту, напомнили о правилах личной безопасности на улице, действиях при обнаружении подозрительных предметов.

В завершение мероприятия сотрудники полиции пожелали ребятам хорошего учебного года, рекомендовали быть осторожными и внимательными, соблюдать правила личной безопасности.