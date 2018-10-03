В Дубне обсудили ключевые для инновационной политики государства вопросы

Чиновники федеральных, областных и муниципальных органов управления, ученые, промышленники, бизнесмены - круг участников составил порядка 300 человек. И это не удивительно, потому как основные темы форума - а это развитие ОЭЗ и наукоградов, поддержка отечественного производства медицинских изделий и лекарственных препаратов, совершенствование подготовки специалистов в сфере IT - напрямую связаны с реализацией Стратегии инновационного развития нашей страны, рассчитанной на период до 2020 года.

Соорганизаторами конференции стали министерство экономического развития РФ, правительство Московской области, Московская областная дума, администрация г. Дубны, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, Союз развития наукоградов России, Государственный университет «Дубна», Российский экономический университет им Г.В. Плеханова, Торгово-промышленная палата г. Дубны, МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна», Некоммерческое партнерство «Дубна» и Медико-технический кластер Московской области.

Программа конференции была чрезвычайно насыщенной. Несмотря на сжатые временные условия, большой комплекс залов Конгресс-центра ОЭЗ «Дубна» позволил одновременно проводить заседания секций и круглых столов. В это же время спикеры пленарного заседания и участники обсуждения вопросов развития ОЭЗ знакомились с площадками дубненской территории. Кстати, в этот день прошло три подобных экскурсии, на которых можно было увидеть не только предоставляемую инвесторам инфраструктуру, но и масштабное строительство резидентами собственных предприятий.

Круглый стол «Тенденции развития IT-образования. Подготовка специалистов для IT-отрасли» был организован для представителей высших учебных заведений, IT-компаний, исследовательских и инженерных центров, развивающих информационные технологии, органов управления образованием. В его работе приняли участие Полномочный представитель президента РФ в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов, министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов.

На открытии круглого стола директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев отметил, что сегодня благодаря поддержке государства научный коллектив имеет возможность реализовывать проекты мегасайенс класса, для которых особенно важны подготовка молодых кадров и развитие современных цифровых технологий: «Ускорители и коллайдеры представляют собой высшее достижение ускорительной физической техники, - сказал он. - Но без современных информационных центров, обрабатывающих огромный объем данных, никакие открытия были бы невозможны. Нам важно объединить усилия особой экономической зоны, нашего института, ведущих университетов страны, чтобы готовить молодых талантливых специалистов. Спрос на таланты сейчас порой гораздо важнее наличия финансов». Образным подтверждением значимости этой проблемы стало и высказывание главы г. Дубны Максима Данилова: «Нам повезло, здесь, на двух площадках – в ОЭЗ «Дубна» и ОИЯИ - как в сепараторе при выделении частиц оседают таланты, работают молодые люди со всего мира. Сейчас в наукограде завершается цикл подготовки молодых кадров. У нас уже есть университет, колледж, а в следующем году мы создаем физико-математический лицей».

Научный руководитель РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор экономических наук, профессор Сергей Валентей и директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ доктор технических наук, профессор Владимир Кореньков говорили о том, насколько тенденции развития отечественного IT-образования соответствуют мировым трендам, о необходимости его совершенствования. Много внимания они уделили вопросам подготовки именно элитных кадров для цифровой экономики, которые будут участвовать в создании крупнейших мега-проектов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и необходимости коммуникационных связей с миром.

Представитель главы государства, резюмируя все выступления, еще раз подчеркнул, что развитие отрасли IT и талантливые специалисты, которые будут ее «двигать», - важнейшие факторы, способствующие решению ключевых задач инновационной политики России. Кроме того, подчеркнул Игорь Щеголев, «нужно готовить людей, которые умеют ставить задачи. Это то, с чем сегодня сталкиваются все, – и производство, и вузы, и госуправление. Подготовка «квалифицированного заказчика» может стать большим серьезным трендом, а создание консорциума, о котором мы говорим, – это уже не просто слова, а конкретное действие».

В завершение круглого стола под соглашением о создании консорциума были поставлены подписи – почти 20 организаций уже стали участниками нового объединения, создающегося, как записано в документе, «с целью обеспечения наилучшего соответствия содержания и качества высшего образования в сфере информационных технологий мировым тенденциям развития информационных технологий, а также задачам государства по развитию цифровой экономики в сферах науки, технологий и техники при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации».

После подписания одного из основных документов конференции генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев познакомил Игоря Щеголева с динамикой развития территории. На двух огромных информационных стендах левобережной и правобережной площадок особой экономической зоны можно было увидеть все участки инвесторов, фото действующих и строящихся предприятий, объекты инфраструктуры ОЭЗ.

Антон Афанасьев подробно рассказал представителю главы государства о ходе проведенных и осуществляющихся работ, самых знаковых проектах компаний. «8 инвесторов уже ввели свои объекты и выходят на проектные мощности, - отметил руководитель ОЭЗ. - В этом году планируют завершить строительство еще 9 компаний, а резидент ПСК «Фарма» со 100-процентным капиталом Индии запустит собственное производство. Инвестируют в проекты на нашей территории и Германия, США, Бельгия, Япония». Антон Афанасьев сделал акцент на строящихся инновационно-технологических центрах на двух площадках ОЭЗ, помещения которых резиденты смогут арендовать под свои производства, не затрачивая время и средства на возведение собственных заводов. Игорь Щеголев оценил современные комплексы и то, что эти площади уже распределены за инвесторами, а также динамичное развитие территории в целом.

Деловой визит Игоря Щеголева в Дубну на этом не завершился. Он побывал на предприятиях двух «якорных» резидентов ОЭЗ – компаний «ПРОМТЕХ-Дубна» и «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», а также посетил Федеральный центр обработки данных и Объединенный институт ядерных исследований.

Конференция продолжалась до позднего вечера и сложно даже перечислить все обсуждавшиеся в этот день темы. Восемь секций, в том числе о наукоградах, как точках роста в сфере науки и высоких технологий, еще один круглый стол, на котором обсудили достижения и перспективы развития российских ОЭЗ, пленарное заседание и даже мини-конференция по развитию медицинской и фармацевтической промышленности в регионе, прошедшая в рамках основного мероприятия, дали возможность участникам форума не только обменяться мнениями, но и найти пути решения многих проблемных вопросов. По результатам всех обсуждений приняты несколько итоговых резолюций с предложениями, которые будут направлены в соответствующие министерства и ведомства.