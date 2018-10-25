В ДТП в Кимрах пострадал ребенок

24.10.2018 года в 14:40 на перекрестке улиц Троицкая – Вагжанова 29-летний водитель, управляя автомобилем Вольво С30 в трезвом состоянии, двигаясь по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю Нива Шевролет под управлением 40-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге.
В результате чего произошло столкновение с последующим наездом автомобиля Вольво С30 на 4-летнего пешехода, который двигался по тротуару в сопровождении бабушки.
В результате ДТП 4-летний мальчик-пешеход с полученными травмами доставлен в приемный покой ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» и госпитализирован в травматологическое отделение.