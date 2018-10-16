Три дня, чтобы сделать Дубну лучше!

Мероприятие проводится в рамках реализации масштабного федерального проекта «Умный город» и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициаторами которых является Министерство строительства и ЖКХ РФ, Центр компетенций по вопросам городской среды Минстроя России. В роли организатора воркшопа на территории Дубны выступила Администрация городского округа.

Подобные мероприятия уже проводились в этом году в нескольких городах России. Все они направлены на более качественное и глубокое вовлечение студентов и молодых специалистов в решение вопросов по созданию проекта по благоустройству и разработка концепции технических и технологических решений системы управления для одного из общественных пространств выбранного города.

Воркшоп в Дубне будет способствовать более оперативному переходу города на новый этап развития за счет технологичных и инновационных решений молодых специалистов, которые они выработают совместно с наставниками в ходе проведения мероприятия. Кроме того, в течение трех дней работы «Лаборатории Урбантех» командам предстоит решать кейсы, связанные с разработкой технологичных продуктов в целях их практического применения для дворовых пространств и общественных территорий, благоустройство которых сейчас осуществляется в Дубне в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Направление «Умный город» построено на 5 принципах:

Ø ориентация на человека,

Ø умное ЖКХ,

Ø качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование,

Ø комфортная и безопасная городская среда,

Ø экономика сервиса.

К участию в воркшопе приглашаются студенты и молодые специалисты специальностей, связанных с архитектурой, строительством, дизайном, градостроительством, инженерией, IT, социологией (это должно быть подтверждено академической степенью, специальностью, опытом работы, профессиональными навыками). Можно заявляться одной командой (до 6 человек) или индивидуально. Число команд не ограничено. Участие бесплатное.

Для участия в воркшопе необходимо заполнить анкету на сайте http://urbanteh.rospartner.ru

По результатам воркшопа лучшее разработанное участниками решение будет презентовано администрации г.о. Дубны и Минстрою для дальнейшего включения в концепцию комплекса мероприятий «Умный город» и получит возможность быть реализованным в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2019 гг.

Ждем активных, амбициозных и желающих изменить город в сторону «Smart Сity» молодых людей!

Заявки на участие принимаются до 12 ноября 2018 г.

Место проведения: Университет «Дубна», ул. Университетская, 19

Время проведения: 15 - 17 ноября 2018 года

Контакты Оргкомитета:

Телефон: +7(496) 218-0505 (добавочный 363, 249)

E-mail: uii@godubna.ru

Контактное лицо: Мария Лукьянова