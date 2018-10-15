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Сводка ДТП с 8 по 14 октября 2018 года

Дорожный патруль     22     пн, 15.10.2018 - 12:50

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 16 дорожно транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 2
  • Несоблюдение дистанции – 3
  • Не уступают дорогу друг другу – 2

 

В городском округе ДУБНА с 8 по 14 октября 2018 года выявлено 203 нарушения ПДД, из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 3
  • Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 6
  • Нарушение ПДД пешеходами – 17
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД