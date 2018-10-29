Сводка ДТП с 22 по 28 октября 2018 года

В основном причины ДТП:

Наезд на препятствие - 2

Не соблюдение дистанции – 3

Не уступают дорогу друг другу – 2

В городском округе ДУБНА с 22 по 28 октября 2018 года выявлено 210 нарушения ПДД . Из них: