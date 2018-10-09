Сводка ДТП с 1 по 7 октября 2018 года

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 9 дорожно транспортных происшествий
В основном причины ДТП:
- Наезд на препятствие - 2
- Несоблюдение дистанции – 1
- Не уступают дорогу друг другу – 2
В городском округе ДУБНА с 1 по 7 октября 2018 года выявлено 197 нарушений ПДД, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 7
- Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 9
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 7 человек
- Нарушение ПДД пешеходами – 8
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1