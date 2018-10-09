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Сводка ДТП с 1 по 7 октября 2018 года

Дорожный патруль     77     вт, 09.10.2018 - 08:23

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 9 дорожно транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 2
  • Несоблюдение дистанции – 1
  • Не уступают дорогу друг другу – 2

 

В городском округе ДУБНА с 1 по 7 октября 2018 года выявлено 197 нарушений ПДД, из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД  – 7
  • Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 9
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 7 человек
  • Нарушение ПДД пешеходами – 8
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ДТП
ОГИБДД