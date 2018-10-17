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Строительство Моста в инфографике

Строительство     25     ср, 17.10.2018 - 10:11

Официальная информация на сайте Правительства Московской области

Мост через  Волгу в Дубне относится к уникальным искусственным сооружениям  – расстояние между русловыми опорами составляет 168 метров, что позволит сохранить полноценное судоходное движение по реке. Объект соединит две части Дубны, разделенные рекой и значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. Готовность моста составляет более 90%.

Подробнее о сроках строительства моста в Дубне, предусмотренных съездах  и объемах финансирования, смотрите в инфографике портала mosreg.ru.

Источник: 
Правительство Московской области
Виктор Неф
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