Строительство Моста в инфографике

Мост через Волгу в Дубне относится к уникальным искусственным сооружениям – расстояние между русловыми опорами составляет 168 метров, что позволит сохранить полноценное судоходное движение по реке. Объект соединит две части Дубны, разделенные рекой и значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. Готовность моста составляет более 90%.

Подробнее о сроках строительства моста в Дубне, предусмотренных съездах и объемах финансирования, смотрите в инфографике портала mosreg.ru.