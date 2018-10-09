Статистика ДТП в Подмосковье с участием детей

В результате этих ДТП 14 юных участников дорожного движения погибли и 448 получили травмы различной степени тяжести. Самыми распространенными видами происшествий с участием несовершеннолетних являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. На их долю приходится 174 и 146 дорожных аварий соответственно.

За 9 месяцев 2018 года на территории Московской области в 12 дорожных авариях погибли 14 юных участников дорожного движения.