redactor@dubna.ru

Статистика ДТП в Подмосковье с участием детей

Дорожный патруль     12     вт, 09.10.2018 - 12:12

За 9 месяцев 2018 года на дорогах Московской области зарегистрировано 405 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет

В результате этих ДТП 14 юных участников дорожного движения погибли и 448 получили травмы различной степени тяжести. Самыми распространенными видами происшествий с участием несовершеннолетних являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. На их долю приходится 174 и 146 дорожных аварий соответственно.

За 9 месяцев 2018 года на территории Московской области в 12 дорожных авариях погибли 14 юных участников дорожного движения.

ОГИБДД
42 917
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ДТП