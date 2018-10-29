Стандарт управления проектами

Инициатором перспективного проекта выступает структурное подразделение или работник приборного завода, вносящие свои предложения. Они могут быть связаны как с производством новых изделий, так и с модернизацией, увеличением объемов, улучшением качества и т.д.

На этапе обоснования формулируется идея, готовится инвестиционное предложение, рассчитывается предварительная стоимость, составляются предварительный план и смета расходов, оцениваются риски. Каждый проект рассматривается инвестиционным комитетом и утверждается генеральным директором АО «ТЕНЗОР».

Затем создается временная организационная структура – проектная группа из числа работников предприятия, назначается руководитель. Составляются планы-графики, определяется бюджет...

Стандартом также регламентируются организационное и техническое взаимодействие участников проекта и других сотрудников предприятия при проектировании и постановке продукции на производство.

По итогам выполнения задания предусмотрено материальное поощрение участников проектной группы.

– Подобный стандарт на нашем приборном заводе вводится впервые, но это мировая практика, требования времени. При таком подходе ход реализации каждого проекта становится более прозрачным для руководителей и заинтересованных сотрудников, кроме того, закрепляется персональная ответственность непосредственных участников. При разработке документа использованы передовые методики системы менеджмента качества и регламенты инвестиционного планирования. Стандарт является обязательным для исполнения всеми подразделениями предприятия, – подчеркнул генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Алексеевич Голубев.