redactor@dubna.ru

SOS! Дайте согреться!

ЖКХ     119     вт, 02.10.2018 - 08:30

Итак, Дубна не выполнила распоряжение свежеизбранного Губернатора МО Андрея Воробьева, конкретизированное Главой города Максимом Даниловым - по состоянию на 2 октября многие дома на Большой Волге и Тридцатке остались без отопления.

Привыкшее жить без иллюзий народонаселение вечером 1 октября после работы организовало оживленный трафик "подвал-квартира" или "фазенда-квартира", различными способами транспортируя домой теплонагревательные приборы. Замечен был даже масляный радиатор, которым, наверное, обогревался в Горках еще дедушка Ленин.

И у всех встреченных на лицах читался вопрос: "Когда?"

P.S. Телефонный обзвон показал, что некоторые Управляющие компании намерены подключить отопление не ранее 5 октября.

Виктор Неф
408 865
Губернатор Московской области
ЖКХ

Также читайте

О подаче тепла
25.09.2018     950