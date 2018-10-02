SOS! Дайте согреться!

Привыкшее жить без иллюзий народонаселение вечером 1 октября после работы организовало оживленный трафик "подвал-квартира" или "фазенда-квартира", различными способами транспортируя домой теплонагревательные приборы. Замечен был даже масляный радиатор, которым, наверное, обогревался в Горках еще дедушка Ленин.

И у всех встреченных на лицах читался вопрос: "Когда?"

P.S. Телефонный обзвон показал, что некоторые Управляющие компании намерены подключить отопление не ранее 5 октября.