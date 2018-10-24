Со 2 по 6 ноября скорректирована стоимость проезда на "Экспресс"

На период со 2 по 6 ноября корректируется стоимость проезда в некоторых скорых пригородных поездах повышенной комфортности с предоставлением посадочных мест на маршрутах:
- Москва (Курский вокзал) – Владимир;
- Москва (Киевский вокзал) – Калуга;
- Москва (Казанский вокзал) – Рязань;
- Москва (Курский вокзал) – Тула;
- Москва (Ярославский вокзал) – Александров;
- Москва (Ярославский вокзал) – Орехово-Зуево;
- Москва (Савеловский вокзал) – Дубна.
Ознакомиться с актуальными тарифами можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание электричек». Приложение доступно в AppStore и Google Play.