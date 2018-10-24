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Со 2 по 6 ноября скорректирована стоимость проезда на "Экспресс"

Транспорт     281     ср, 24.10.2018 - 09:48

На период со 2 по 6 ноября корректируется стоимость проезда в некоторых скорых пригородных поездах повышенной комфортности с предоставлением посадочных мест на маршрутах: 

  • Москва (Курский вокзал) – Владимир; 
  • Москва (Киевский вокзал) – Калуга; 
  • Москва (Казанский вокзал) – Рязань; 
  • Москва (Курский вокзал) – Тула; 
  • Москва (Ярославский вокзал) – Александров; 
  • Москва (Ярославский вокзал) – Орехово-Зуево; 
  • Москва (Савеловский вокзал) – Дубна.
 
Ознакомиться с актуальными тарифами можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание электричек». Приложение доступно в AppStore и Google Play.
Центральная ППК
Виктор Неф
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Экспресс