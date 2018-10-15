Сезон открыт

Спортивные занятия для работников приборного завода и членов их семей организованы в рамках Программы управления персоналом и молодежной политики и проходят каждую субботу во дворце спорта «Радуга». Предприятие оплачивает аренду зала, где все желающие могут сыграть в волейбол и мини-футбол, а также абонементы в бассейн для любителей плавания.

В днях здоровья с удовольствием участвуют не только молодые специалисты, но и ветераны завода, которые во время дружеских состязаний зачастую дают фору молодежи. С трибун их поддерживают дети и внуки.

– Руководство АО «ТЕНЗОР» уделяет большое внимание моральному климату в коллективе при изначально высоком уровне корпоративной культуры, – рассказал директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный. – Социальные программы разрабатываются с учетом интересов и потребностей наших сотрудников. Эти вопросы относятся к числу приоритетных в стратегии развития предприятия, поскольку являются конкурентным преимуществом.

Инвестиции в здоровье через спортивный досуг и физическую активность повышают трудоспособность и производительность труда, формируют командный дух, способствуют более тесным взаимоотношениям между различными подразделениями. Это направление развивается на приборном заводе уже не первый год. Организационным процессом занимается служба по управлению персоналом совместно с профсоюзным комитетом.

В перспективе планируется проведение внутренних матчей с уже традиционным противостоянием производственных и административных работников, а также участие сборной команды «ТЕНЗОРА» в городских и отраслевых турнирах. Уже заказана новая спортивная форма с логотипом предприятия, закупается необходимый инвентарь.