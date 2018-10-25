Резиденты ОЭЗ «Дубна» узнали о последних решениях в области микробиологии

В мировом медицинском сообществе «Merck» известна как компания, которая выводит на рынок исключительно первоклассные лекарственные средства, а в основе ее деятельности - прикладные исследования и использование инновационных технологий в производстве. Все это стало поводом для того, чтобы резиденты биомедицинского кластера особой экономической зоны «Дубна» изъявили желание сотрудничать с «Merck». Сегодня активное двустороннее взаимодействие уже наладили «Акванова Рус», «Дубна-Биофарм» и «Эйлитон», выпускающие свою инновационную продукцию, а также «Гранат Био Тех», «Фрерус» и «ПСК Фарма», которые в этом году планируют завершить строительство на территории ОЭЗ новых высокотехнологичных производств.

Семинар, который организовали в особой экономической зоне «Дубна» специалисты «Merck», также вызвал большой интерес. В первую очередь, это было связано с актуальностью темы. Обсуждали вопросы микробиологического мониторинга в производстве лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, причем, что немаловажно, теория подкреплялась практикой.

Что такое «чистое помещение», как правильно проводить отбор воздуха в лабораториях, контролировать стерильность готовых лекарственных препаратов - теоретические вопросы, которым на семинаре было уделено особое внимание. В практической части предлагались готовые решения от ведущей научно-технологической компании. В частности, были продемонстрированы материалы и оборудование для микробиологических и химико-аналитических лабораторий, лабораторий контроля качества, фармацевтических производств. Для микробиологов тема семинара особенно актуальна, поскольку в процессе производства они должны следовать определенным нормативам и технологиям и ограничены очень узкими рамками мировых стандартов, принятых для подобных предприятий.

В семинаре приняли участие представители компаний «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», «ПСК Фарма», «Акванова Рус», «Эйлитон», «Дубна-Биофарм», «Фрерус», и отзывы резидентов говорят сами за себя.

Елена Езерская, проектный руководитель по построению службы контроля качества ООО «Эйлитон»: «Merck» объединяет организации, со многими из которых мы сотрудничаем на протяжении длительного времени. Это, например, наш давний партнер «Сигма-Алдрич», который осуществляет поставки на отечественный рынок реагентов, необходимых нашему предприятию, другие компании. Поэтому, конечно, мы заинтересовались семинаром, который проводили специалисты высшей квалификации, тем более что его тема - микробиологический мониторинг - актуальна для «Эйлитон». У нас уже есть «чистые помещения», и мы готовимся расширять эту зону. К тому же, кроме рассказов и слайдов, была возможность ознакомиться с современными приборами контроля, узнать об их особенностях, возможностях, о том, как они работают.