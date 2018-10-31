Резидентам ОЭЗ разъяснили изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС

Что нового появится в таможенном законодательстве – об этом шла речь на семинаре в ОЭЗ «Санкт-Петербург», организованном АО «ОЭЗ». В разговоре с представителями ФТС России по видеосвязи приняли участие представители 15 ОЭЗ, таможенных органов региона, инвесторы, в том числе, ОЭЗ «Дубна».
АО «Особые экономические зоны» совместно с Минэкономразвития России и Федеральной таможенной службой (ФТС) России организовали на площадке ОЭЗ «Санкт-Петербург» семинар-совещание по вопросам таможенного администрирования на территориях особых экономических зон. Необходимость проведения подобного мероприятия связана с тем, что в ближайшее время Таможенный кодекс Евразийского экономического союза дополнится нововведениями в части применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) и планируемыми изменениями в федеральных законах, регулирующих применение таможенной процедуры СТЗ.
К разговору по видеосвязи были приглашены руководители 15 ОЭЗ, таможенных органов региона, а также инвесторы. От ОЭЗ «Дубна» в обсуждении приняли участие начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук, начальник отдела Ольга Шамшина, представители Управляющей компании и более 20-ти компаний-резидентов подмосковной особой экономической зоны. Участников обсуждения приветствовала начальник отдела Главного управления отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России Татьяна Денисова. Она отметила, что встреча поможет в реализации проектов резидентов, их прав в части применения льготной процедуры СТЗ, решении многих проблемных вопросов и будет полезна как инвесторам, так и тем, кто работает над совершенствованием таможенного законодательства.
Представители ФТС России подробно рассказали слушателям семинара о предстоящих изменениях в законодательстве, разъяснили действующий порядок таможенного регулирования в ОЭЗ и в целом ситуацию, которая сложилась сегодня в стране в части применения процедуры СТЗ. Базовые принципы Таможенного кодекса в плане порядка входа товаров в таможенную процедуру и выхода из нее практически остались прежними. Основные изменения коснулись именно совершения операций: условий вывоза и уничтожения непригодных товаров с территории ОЭЗ – отходов, производственного брака, оборудования, потерявшего свои технологические свойства; взаимодействия с региональными торгово-промышленными палатами, определяющими статус товара, который ввозится и перерабатывается на территории ОЭЗ, критериев рассмотрения товаров в статусе иностранных и других вопросов.
Состоявшийся в завершении семинара виртуальный «круглый стол» позволил резидентам с помощью конференцсвязи вести двустороннее обсуждение, задать выступающим все интересующие их вопросы и высказать свои пожелания и предложения. Общее мнение участников встречи – нововведения в Таможенный кодекс ЕАЭС делают процедуру СТЗ более гибкой и дают широкие возможности для реализации проектов инвесторов ОЭЗ.
- Безусловно, такие семинары, обсуждения, в каком бы формате они ни проходили, будь то очные встречи или видео режимы, приносят огромную пользу всем, – подвел черту обсуждениям начальник таможенного поста «Дубна» Александр Янчук. – Это касается и таможенных органов, которые выясняют, как работают узаконенные ими нормы, готовят пакеты поправок в федеральное законодательство, и тех, кто непосредственно работает с таможенными процедурами на местах, и резидентов, которые могут оперативно получить любую консультацию. Нам, например, очень важно понимать, какую позицию занимает регулятор – Федеральная таможенная служба России по тем или иным вопросам. Это необходимо для того, чтобы доходчиво разъяснять ее инвесторам и правильно строить свою работу с компаниями, которые уже активно применяют таможенную процедуру, с теми, кто только начинает это делать, а также с потенциальными инвесторами.