Резидентам ОЭЗ разъяснили изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС

АО «Особые экономические зоны» совместно с Минэкономразвития России и Федеральной таможенной службой (ФТС) России организовали на площадке ОЭЗ «Санкт-Петербург» семинар-совещание по вопросам таможенного администрирования на территориях особых экономических зон. Необходимость проведения подобного мероприятия связана с тем, что в ближайшее время Таможенный кодекс Евразийского экономического союза дополнится нововведениями в части применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) и планируемыми изменениями в федеральных законах, регулирующих применение таможенной процедуры СТЗ.

К разговору по видеосвязи были приглашены руководители 15 ОЭЗ, таможенных органов региона, а также инвесторы. От ОЭЗ «Дубна» в обсуждении приняли участие начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук, начальник отдела Ольга Шамшина, представители Управляющей компании и более 20-ти компаний-резидентов подмосковной особой экономической зоны. Участников обсуждения приветствовала начальник отдела Главного управления отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России Татьяна Денисова. Она отметила, что встреча поможет в реализации проектов резидентов, их прав в части применения льготной процедуры СТЗ, решении многих проблемных вопросов и будет полезна как инвесторам, так и тем, кто работает над совершенствованием таможенного законодательства.

Представители ФТС России подробно рассказали слушателям семинара о предстоящих изменениях в законодательстве, разъяснили действующий порядок таможенного регулирования в ОЭЗ и в целом ситуацию, которая сложилась сегодня в стране в части применения процедуры СТЗ. Базовые принципы Таможенного кодекса в плане порядка входа товаров в таможенную процедуру и выхода из нее практически остались прежними. Основные изменения коснулись именно совершения операций: условий вывоза и уничтожения непригодных товаров с территории ОЭЗ – отходов, производственного брака, оборудования, потерявшего свои технологические свойства; взаимодействия с региональными торгово-промышленными палатами, определяющими статус товара, который ввозится и перерабатывается на территории ОЭЗ, критериев рассмотрения товаров в статусе иностранных и других вопросов.

Состоявшийся в завершении семинара виртуальный «круглый стол» позволил резидентам с помощью конференцсвязи вести двустороннее обсуждение, задать выступающим все интересующие их вопросы и высказать свои пожелания и предложения. Общее мнение участников встречи – нововведения в Таможенный кодекс ЕАЭС делают процедуру СТЗ более гибкой и дают широкие возможности для реализации проектов инвесторов ОЭЗ.