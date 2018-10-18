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Раскрыта кража банковской карты

Общественный порядок     95     чт, 18.10.2018 - 09:05

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление от 58-летнего местного жителя о том, что из его квартиры, расположенной в одном из домов на улице Сахарова, неизвестный похитил банковскую карту, с которой в последствии снял денежные средства в размере 85 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 33-летняя жительница Ивановской области.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: 
ГУ МВД России по Московской области
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОМВД
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