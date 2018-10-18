Раскрыта кража банковской карты

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление от 58-летнего местного жителя о том, что из его квартиры, расположенной в одном из домов на улице Сахарова, неизвестный похитил банковскую карту, с которой в последствии снял денежные средства в размере 85 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 33-летняя жительница Ивановской области.
По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.