Раскрыта кража банковской карты

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 33-летняя жительница Ивановской области.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.