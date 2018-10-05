Продукция резидента ОЭЗ «Дубна» представлена на Газовом форуме в Санкт-Петербурге

Стенд резидента ОЭЗ «Дубна» демонстрирует самое современное на сегодняшний день оборудование для поиска залежей нефти и газа в уже отработанных и вновь строящихся скважинах.

Крупнейший Петербургский газовый форум собрал на своей площадке представителей индустрии со всего мира. Его главным событием считается пленарное заседание «Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики» и выступление главы «Газпрома» Алексея Миллера. Но не менее важным событием уже стала выставка, на которой демонстрируются самые актуальные технологические разработки и проекты, влияющие на формирование глобального рынка в данной сфере. Свою продукцию на ней представил и резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ИНТЕХ-Сервис» - высокотехнологичное оборудование последнего поколения для нефтегазовых предприятий России, СНГ и дальнего зарубежья, которое серийно будет производиться в подмосковной ОЭЗ.

- Продукция компании будет востребована и составит конкуренцию существующим сегодня импортным аналогам, - рассказывает генеральный директор ООО «ИНТЕХ-Сервис» Вячеслав Мухин. – На Газовом форуме мы демонстрируем аппаратуру электрического дивергентного каротажа, предназначенную для обнаружения и добычи пропущенных залежей нефти и газа из действующих скважин и на вновь строящихся. Кроме того, в проспектах и каталогах мы представляем на выставке специальную технику, в том числе, тракторы для доставки геофизического оборудования по наклонно-горизонтальным участкам скважин. Это специализированное оборудование последнего поколения будет производиться на территории ОЭЗ «Дубна». Строительство комплекса геофизического приборостроения для нефтегазовой отрасли началось и сегодня ведется активными темпами.

Посетители Газового форума уже обратили внимание на стенд резидента ОЭЗ «Дубна», заинтересовались продукцией «ИНТЕХ-Сервис» и зарубежные гости, а эксперты отмечают хороший экспортный потенциал высокотехнологичного оборудования для разведки и добычи залежей нефти и газа. Стратегические задачи по импортозамещению и созданию экспортного потенциала в данной сфере инвестор особой экономической зоны решает совместно со своим деловым партнером компанией «ИНТЕХ-Внедрение». Первая очередь по производству двух видов продукции - аппаратуры электрического каротажа и скважинного трактора для доставки геофизического оборудования по наклонно-горизонтальным участкам скважин - будет сдана в эксплуатацию летом 2019 года.