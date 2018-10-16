Поздравление с Днём создания службы дознания

В 1992 году дознание в качестве самостоятельного подразделения появилось в системе МВД России.

С каждым днем возрастает значение и роль службы дознания в системе расследования преступлений. Работа дознавателя очень ответственная, сложная, но интересная. Нельзя стать хорошим дознавателем, не отдавая себя полностью своей работе, при этом необходимо находить верные решения, основываясь на законе, понимать чужую беду, проникнуться проблемой граждан, потерпевших от преступных посягательств, и принять все меры, чтобы установить и привлечь виновного к уголовной ответственности. Это большой массив повседневной и очень кропотливой работы. Этими качествами в полной мере обладают сотрудники Отдела дознания ОМВД России по г.о. Дубна, работающие сегодня.

От всей души поздравляю всех сотрудников Отдела дознания с профессиональным праздником, благодарю всех за преданность нашему делу, за выдержку и чувство долга! Крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья вам и вашим близким!