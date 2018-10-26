Победа ОЭЗ «Дубна» в трех номинациях мирового рейтинга по версии журнала fDi magazine

Напомним, что особая экономическая зона «Дубна» в мировом рейтинге самых успешных российских ОЭЗ по версии журнала fDi magazine (издание Financial Times) в этом году стала лидером сразу в трех номинациях. Победа досталась подмосковной территории в номинациях «Улучшение инфраструктуры», «Расширение проектов резидентов» и «Модернизация объектов».

- Мы прилагаем максимум усилий для развития особой экономической зоны, ее поступательного движения вперед и горды этой победой, - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Попасть в мировой рейтинг самых лучших бизнес-площадок, в котором рассматривается не только инвестиционная привлекательность, но и динамика развития территорий, а это инфраструктура, число и уровень проектов компаний-резидентов, создание рабочих мест, множество других факторов, уже непросто. Для того, чтобы стать лидером сразу в трех номинациях, нужны были усилия всего коллектива, всей нашей команды. Мы гордимся этим успехом и благодарны международным экспертам, которые так высоко оценили достижения нашей особой экономической зоны.