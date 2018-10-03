Перерасчет страховых пенсий работающих (работавших) пенсионеров

Для работающих пенсионеров основанием перерасчета является увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размер пенсии увеличивается на определенный процент, августовский перерасчет носит сугубо индивидуальный характер: размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы начисленных за него работодателем страховых взносов, переведенных в пенсионные баллы (но не более 3,00 баллов).

Если учесть, что работавшие в 2017 году пенсионеры могли прекратить трудовую деятельность, уволиться и стать неработающими пенсионерами, августовский перерасчет несколько различается для работающих и уже не работающих пенсионеров. Так как на 1 августа 2018 года стоимость пенсионного балла для работающих пенсионеров составила 71,41 руб., то максимальное увеличение перерасчета для них составляет сумму 214,23 руб. Для неработающих пенсионеров стоимость пенсионного балла на 1 августа 2017 года равняется 81,49 руб. Максимальное увеличение для них - 244,47 руб.