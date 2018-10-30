Отбор кандидатов в университет МВД

Московский университет МВД России и Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приглашает для обучения выпускников 11-х классов. Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2018 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности.

Курсанты Учебных заведений системы МВД России обеспечиваются форменным обмундированием на весь период службы и 3-х разовым питанием (завтрак, обед и ужин)

Обучение в ВУЗе МВД это:

гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);

полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13.000 до 28.000 рублей);

освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;

стабильное денежное содержание сотрудников (от 43.000 рублей по первому году службы);

возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в ВУЗе).

возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в ВУЗе).

По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16, тел. 8 (496) 214-65-62