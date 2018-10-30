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Отбор кандидатов в университет МВД

Образование  |  Объявления ОМВД     13     вт, 30.10.2018 - 13:52

К сведению учащихся 11 классов! ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России

Московский университет МВД России и Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приглашает для обучения выпускников 11-х классов. Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2018 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности.

Курсанты Учебных заведений системы МВД России обеспечиваются форменным обмундированием на весь период службы и 3-х разовым питанием (завтрак, обед и ужин)

Обучение в ВУЗе МВД это:

  • гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);

  • полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13.000 до 28.000 рублей);

  • освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;

  • стабильное денежное содержание сотрудников (от 43.000 рублей по первому году службы);

  • возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в ВУЗе).

  • возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в ВУЗе).

 

По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16, тел. 8 (496) 214-65-62

ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна