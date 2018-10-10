Оперативная обстановка на территории Дубны по итогам 9 месяцев 2018 года

Всего в отчетном периоде 2018 года зарегистрировано 9932 (+7,6%; 2017: 9229) заявлений (сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях, о происшествиях.

Количество рассмотренных заявлений (сообщений) о преступлениях снизилось на 10,6% (2864; 2017: 3205), возбуждено 271 уголовных дела (-18,6%; 2017: 333), вынесено 2287 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (-2,6%; 2017: 2347).

Согласно статистическим данным наибольшее количество преступлений совершено в районе «Большая Волга» - 140, в районе «Институтская часть» совершено 107 преступлений, в левобережной части города совершено 95 преступлений.

Увеличилось количество выявленных административных правонарушений на территории города на 1,9 % (2002, 2017 – 1964).

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 3,1% (с 64 в прошлом году до 66 в текущем).

Снизилось количество зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья» (6; 2017 – 8).

На 27,7% снизилось количество зарегистрированных краж (81, 2017 – 112).

Не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с разбойными нападениями (ст. 162 УК РФ), изнасилованием (ст.131 УК РФ), вымогательством (ст. 163 УК РФ) и с хулиганством (ст. 213 УК РФ).

Зарегистрировано 1 преступление, квалифицируемое по ст. 105 УК РФ «Убийство» (2017 - 0) и 1 преступление, квалифицируемое по ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств» (2017 – 0).

На прежнем уровне осталось количество зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ст. 161 УК РФ «Грабеж» (9; 2017 – 9).

На территории городского округа увеличилось количество преступлений, квалифицируемых по ст. 166 «Неправомерное завладение транспортным средством» с 0 до 4.

На 16,7% снизилось количество зарегистрированных краж транспортных средств (10, 2017 – 12).

Снизилось количество зарегистрированных мошенничеств на 12,5% (7, 2017 – 8).

На 1,8 % снизилось количество зарегистрированных преступлений «двойной превенции» (55; 2017 – 56).

На 33,3% снизилось количество зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ст. ст. 222, 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств) – 2 (2017 – 3).

Увеличилось количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 16% (29, 2017 – 25).

На улицах города совершено больше преступлений по сравнению с прошлым годом - на 19,4% (74; 2017 – 62), а также преступлений, совершенных в общественных местах - на 33,7% (139; 2017 – 104).

Увеличилось количество преступлений совершенных не местными жителями на 72,4% (50, 2017 – 29).

Раскрытие и расследование преступлений

Общее количество раскрытых преступлений в 2018 году снизилось на 12% (315, 2017 – 358).

Снизилось количество уголовных дел, приостановленных по п.п.1, 2, 3 ч.1 ст.208 УПК РФ на 19,2% (21, 2017 – 26), однако процент раскрываемости составил 93,75%.

Реализация ряда запланированных мероприятий позволила достигнуть положительных результатов в расследовании некоторых видов преступлений.

На 4,3% увеличилось раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (48, 2017 – 46).

Раскрываемость краж транспортных средств на территории обслуживания увеличилось с 3 до 5.

Увеличилось количество раскрытых преступлений по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» (3; 2017 – 1).

Увеличилось количество расследованных преступлений совершенных на бытовой почве на 2,9 % (36, 2017 - 35).

На 100% увеличилась раскрываемость преступлений по линии экономической направленности (20; 2017 – 10).

Количество расследованных уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств увеличилось на 28,6% (27, 2017 – 21), а также преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и веществ увеличилось на 60% (с 5 до 8).

На прежнем уровне осталось количество расследованных преступлений квалифицируемых по ст. 163 «Вымогательство» (1; 2017 – 1) и мошенничеств (ст. 159 УК РФ) (4; 2017 – 4).

Снизилась раскрываемость по ст. 161 «Грабеж» на 11,1% (8, 2017 – 9), краж на 20,9 %, в т.ч. краж из квартир на 63,6% (4, 2017 – 11).

В отчетном периоде 2018 года снизилась раскрываемость преступлений по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на 28,6% (5, 2017 – 7).

На 22 % снизилось количество расследованных преступлений привентивной направленности (53, 2017 – 68).

На 33,3 % снизилось количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (2, 2017 – 3).

Не эффективно организована работа по управлению нарядами при выявлении и расследовании преступлений в течение дежурных суток. Так по «горячим следам» расследовано 11 преступлений (2017 – 12).

Снизилось количество расследованных преступлений с использованием служебных собак с 10 в прошлом году до 9 в отчетном.