Охотники за нейтрино из Дубны на фестивале NAUKA 0+

Мария Фомина - младший научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Она участник масштабного эксперимента, который называют Байкальский нейтринный телескоп. На стенде Маши - аквариум, на дне три гирлянды из стеклянных шариков. Провода тянутся по дну к береговому центру…

У стенда толпятся дети, спрашивают: а где же рыбки?

- Наши рыбки невидимы глазу, - рассказывает Маша. - Мы ловцы нейтрино, элементарных частиц высочайшей энергии, которые излучаются в результате процессов, которые происходят далеко в галактике. Нейтрино очень слабо взаимодействует с веществом. Но если взаимодействие все-таки произойдет, например, с водой, то образуется световая вспышка в виде конуса, которая при этом распространяется. Как след от самолета в небе, только "засечь" его очень сложно. Датчики нейтринного телескопа фиксируют эти вспышки, собирают информацию и гонят по кабелям в центр.

Если совсем-совсем просто: на дне Байкала установлен огромный сачок, который ловит космические частицы, чтобы на Земле можно было изучать то, что происходит в галактике. Как образуются черные дыры, как рождаются и гибнут звезды. Сейчас телескоп - это три огромных установки, каждая по 288 оптических модулей, которые создают в Институте ядерных исследований. Высота одной "гирлянды" из модулей - 345 метров, диаметр 120 метров. Кстати, стоимость одного оптического модуля - около 23 тысяч евро.

- Установки размещены на глубине больше 1 километра, - рассказывает Мария Фомина. - Телескоп работает с 2015 года, а первые попытки засечь нейтрино были предприняты в СССР еще в 80-х. Нам удалось зарегистрировать уже несколько событий сверхвысокой энергии - такой, какую на Земле не получить.

Проект - это коллаборация ученых. Здесь не только ОИЯИ, но и Институт ядерных исследований РАН, Иркутский госуниверситет. Собрались не только маститые физики - очень много молодежи. Потому что сегодня заниматься фундаментальной наукой - это круто, интересно, весело и перспективно.