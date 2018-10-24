ОЭЗ «Дубна» и два ее резидента стали участниками кластера «Безопасность»

В рамках Форума о современных технологиях безопасности «Say Future Security» состоялось торжественное подписание соглашения о создании инновационно-промышленного кластера «Безопасность». Сегодня в него уже вошли министерство инвестиций и инноваций Московской области, администрация Дубны, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Торгово-промышленная палата Дубны, Госуниверситет «Дубна», НТЦ «Система» Федеральной службы охраны РФ, НИИ «Атолл», НПЦ «Аспект», ООО «Окто инжиниринг», ООО «Zorgtech», а также резиденты особой экономической зоны «Дубна» компании АО «НПК «ДЕДАЛ» и «Первое маршрутное телевидение», разрабатывающие современные технологии и выпускающие продукцию в данной сфере.

Инновационно-промышленный кластер «Безопасность» создается в целях обеспечения комплексной безопасности нашего государства, развития внутренней и внешней кооперации, для кадрового обеспечения и роста квалификации персонала, продвижения продукции участников нового объединения на отечественный и мировой рынок, а также для информационного обеспечения и формирования бренда Кластера. Важной задачей создаваемого сообщества станет привлечение новых высокотехнологичных компаний, в том числе, с размещением их в особой экономической зоне «Дубна».