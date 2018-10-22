Оценить качество работы сотрудников налоговой инспекции помогают новые технологии

ФНС России предлагает налогоплательщикам удобный способ моментальной оценки качества оказания услуг в инспекциях - сервис «QR-анкетирование». Получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик может оценить её с помощью специального приложения на своем смартфоне, считав QR-код, размещенный на стенде в операционном зале инспекции или на талоне, выданным терминалом электронной очереди.

С помощью QR-кода можно оценить качество предоставленной услуги по пяти критериям: доступность информации; комфортность условий; время ожидания в очереди; время предоставления услуги; вежливость и компетентность сотрудников.

Использование QR-технологии в реальном времени позволяет налоговым органам моментально получать обратную связь от налогоплательщиков и принимать оперативные решения в конкретных ситуациях.