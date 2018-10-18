О вкладе комсомольцев в историю Дубны

Вышел в свет очередной номер газеты «Подмосковное наследие», посвященный 100-летию ВЛКСМ и вкладу комсомольцев разных лет в историю Дубны.

Вековой юбилей с момента образования комсомола будет отмечаться 29 октября. В преддверии этой памятной даты своими воспоминаниями о комсомольской юности поделились ветераны молодежного движения, известные общественные деятели подмосковного наукограда.

Тематической выпуск подготовлен по материалам книги «Комсомол Дубны: история в событиях и фактах» (составитель Н.Н. Прислонов, 2018). Презентация сборника состоится 24 октября, в 16.00, в городском Доме ветеранов (ул. Флёрова, д.8).

Электронная версия книги и полные тексты воспоминаний комсомольцев 1940-х – 1980-х годов представлены на сайте Московского областного общественного фонда историко-краеведческих исследований и гуманитарных инициатив «Наследие» - http://nasledie.dubna.ru.